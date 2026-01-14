Ucraina, indagine anticorruzione su Yulia Tymoshenko

Guai giudiziari per l’ex premier ucraina Yulia Tymoshenko. La “lady di ferro” di Kiev è finita nel mirino delle autorità anticorruzione con l’accusa di aver tentato di “comprare” il voto di alcuni parlamentari ucraini. Secondo quanto riportano i media locali, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio è stata perquisita la sede del partito Batkivshchyna. "Oltre trenta uomini pesantemente armati - denuncia Tymoshenko - senza presentare alcun documento, hanno di fatto sequestrato l' edificio e preso in ostaggio i dipendenti. Respingo categoricamente tutte le accuse assurde. Sembra che le elezioni siano molto più vicine di quanto sembrasse. E qualcuno ha deciso di iniziare a fare piazza pulita degli avversari".