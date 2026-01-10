Ucraina, media: Parigi potrebbe inviare 6.000 soldati nel dopo-guerra

Due giorni dopo il vertice della coalizione dei Volenterosi, il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato in una riunione a porte chiuse tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, per mostrare loro il piano di dispiegamento di diverse migliaia di soldati francesi in Ucraina, una volta concluso un accordo di pace. Secondo la leader del gruppo parlamentare France Insoumise Mathilde Pano, la Francia potrebbe inviare "6mila soldati" in Ucraina. Lo riporta il quotidiano Le Monde. A quella riunione hanno partecipato anche il premier, il ministro delle Forze Armate, il capo di Stato Maggiore, i presidenti dell'Assemblea Nazionale e del Senato.