Ucraina, anche la catena d'abbigliamento H&M abbandona il mercato russo

Stop alle vendite

2 marzo 2022

sospendere

vendite nel mercato russo.

- L'azienda, fondata il 4 ottobre 1947, in Svezia, da Errling Persson e proprietaria anche dei marchi Cheap Monday, COS, Monki, Weekday & Other Stories e Honda, è presente in Russia con i propri punti vendita dal 2009. In seguito alla decisione della Russia d'invadere l'Ucraina, la multinazionale ha deciso di manifestare il proprio dissenso prendendo i primi provvedimenti. Il, infatti, la società decise ditutte le

Decisione inevitabile

l'azienda annuncia

liquidazione

dell'attività nel paese

impossibile continuare la nostra attività in Russia

- La società ha deciso, poi, di andare oltre. In una nota aziendale, infatti, è stato dichiarato che: "Date le attuali sfide operative e un futuro imprevedibile,oggi di aver deciso di avviare un processo di". La Direttrice generale del gruppo svedese, Helena Hemersson, ha affermato: "Dopo una matura riflessione, constatiamo che è, tenuto conto della situazione".