Ucraina, Lego lascia la Russia: 81 negozi chiusi

Taglio dei posti

- Il colosso degli intramontabili mattoncini di plastica annuncia la cessazione definitiva delle vendite nel Paese a causa della guerra in Ucraina. Il prossimo step sarà quindi quello di tagliare i posti della "maggior parte del personale con sede a Mosca", ha specificato il gruppo.

La lista si allunga - La decisione di LEGO (sospensione vendite e, successivamente, chiusura definitiva), arriva mesi dopo quelle analoghe prese da molte altre multinazionali occidentali, che avevano sospeso, o chiuso del tutto, le proprie attività in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina: tra queste, colossi come H&M, Volkswagen, Ikea, Samsung, Xiaomi, Huawei, Visa, Mastercard, Apple, Coca-Cola, Adidas, Decathlon, Nike, McDonald's e Starbucks. Quest'ultima aveva deciso di abbassare le saracinesche di 130 locali attivi sul suolo russo lo scorso maggio, assicurando che avrebbe pagato gli stipendi dei 2mila dipendenti per sei mesi, e che in seguito li avrebbe aiutati nella transizione verso un nuovo posto di lavoro.