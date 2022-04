Ucraina, ambasciatore russo: "Con l'Italia rapporti fortemente degradati"

"Devo dire con rammarico che lo stato dei rapporti bilaterali è in forte degrado e non dipende da noi.

Ci dispiace l'espulsione di 30 nostri diplomatici e a breve ci sarà una risposta adeguata, come prevede la prassi diplomatica". Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov , a "Stasera Italia" su Rete 4. "Per me - ha aggiunto - è una logica strana che per arrivare alla pace devi mandare armi pesanti. Posso solo dire alle autorità italiane che con queste armi verranno uccisi civili e militari russi e questo non gioverà alle nostre relazioni".