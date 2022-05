Ucraina, Zelensky: "Il giorno della liberazione è vicino" | Mosca annuncia una tregua di tre giorni ad Azovstal per evacuare i civili

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per la pace durante un discorso registrato alla Danimarca. "Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Ma i loro sogni non si avvereranno. Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro giorno della liberazione si avvicini".