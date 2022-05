Guerra in Ucraina, il Papa vuole incontrare Putin? La risposta: "In ogni situazione internazionale il dialogo con Francesco è importante per Mosca"

"In ogni situazione internazionale, il dialogo con Francesco è importante per Mosca", ha affermato il diplomatico russo all'agenzia di stampa del suo Paese Ria Novosti. Aggiungendo: "Bergoglio è sempre un compagno gradito, un interlocutore desiderato".

La Russia, dunque, apprezza molto il dialogo con papa Francesco indipendentemente dalle circostanze internazionali. Lo stesso pontefice, esprimendo il desiderio di incontrare Putin a Mosca, aveva osservato che la sua richiesta era rimasta senza risposta, sottolineando anche che era disposto a visitare l'Ucraina ma solo dopo essersi recato a Mosca.

In realtà la risposta a Bergoglio è arrivata ed è arrivata direttamente da via della Conciliazione numero 10, sede dell'ambasciatore russo in Vaticano.

Un parere contrario alla visita in Russia del pontefice è invece arrivato dall'ideologo ispiratore di Putin, Aleksandr Dugin, in un'intervista a Quotidiano Nazionale. "Papa Francesco rappresenta quel ramo della cristianità che fin dal Medioevo non ha rappresentato alcuna autorità per noi cristiani ortodossi. Nel moderno Occidente anticristiano, l'influenza del Papa è minima, ridotta a una funzione umanitaria insignificante e non influente".

"Non importa per noi cosa pensa Papa Francesco delle guerre 'giuste' e 'ingiuste' - ha precisato Dugin. - E il suo appello a cercare un accordo in caso di conflitto vitale tra la civiltà russa e quella che ai nostri occhi è la civiltà dell'Anticristo, senza comprendere particolarmente la nostra posizione non ha molto peso per noi". "Era necessario pensare a quando i cattolici sostenevano la russofobia tra gli uniati ucraini. Questo è uno dei numerosi fattori che hanno portato all'attuale conflitto", conclude.