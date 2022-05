Ucraina, lunedì nuove evacauzioni dall'Azovstal ma le bombe tornano a cadere sull'acciaeria | Zelensky: "100 civili in salvo"

Le evacuazioni da Mariupol continueranno lunedì se "tutte le necessarie condizioni" saranno soddisfatte. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Per la prima volta - ha affermato Zelensky - questo corridoio vitale ha cominciato a funzionare. Per la prima volta c'è stato un vero cessate il fuoco di due giorni in questo territorio. Continueremo a fare tutto per evacuare la nostra gente da Azovstal, da Mariupol in generale. Questi corridoi umanitari sono uno egli elementi del processo negoziale in corso".