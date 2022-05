Danimarca e Svezia, la Russia viola lo spazio aereo dei due Paesi: il ministro danese convoca l'ambasciatore

A violare i cieli sopra i due Paesi è stato un AN-30, entrato brevemente nello spazio sopra Svezia e Danimarca prima di lasciare l'area, secondo quanto hanno riferito le forze armate danesi.

"Violazione inaccettabile"

- Non appena l'aereo è stato intercettato l'aviazione di Stoccolma ha fatto decollare i jet da combattimento, che hanno fotografato il velivolo russo. Il ministro della Difesa Peter Hultqvist ha detto alla radio pubblica che la violazione era "inaccettabile". In Danimarca il ministro Jeppe Kofod ha convocato l'ambasciatore russo per lunedì mattina. All'inizio di marzo, in un episodio simile, quattro aerei da guerra russi avevano violato lo spazio aereo svedese sempre sul Mar Baltico.

