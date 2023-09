Turchia, salvato lo speleologo americano bloccato in una grotta

L'incubo è finito

"Incredibile essere in superficie", queste le prime parole di Mark Dickey una volta uscito dalla grotta di Morca, la terza più profonda della Turchia. Lo speleologo americano si era ammalato lo scorso 2 settembre senza riuscire a proseguire la sua spedizione nelle Montagne del Toro. L'allarme lanciato dai suoi compagni ha richiamato sul posto oltre 150 soccorritori da Italia, Turchia, Bulgaria, Croazia, Ungheria e Polonia. L'uomo è stato prima raggiunto da un team di medici per stabilizzarlo e rendergli possibile l'ardua salita. L'esploratore ha descritto il calvario come "un'avventura pazzesca", ancora incredulo dell'accaduto. La Federazione Speleologica della Turchia, ha detto che ora Mark "sta bene ed è curato nell'accampamento medico in superficie", prima che faccia ritorno a casa.