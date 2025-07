Trump ordina la rimozione dei senzatetto: "Via dalle strade americane"

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone una stretta decisa contro la presenza dei senzatetto nelle città statunitensi. Il provvedimento mira a rimuovere chi vive per strada, a vietare i campeggi urbani e a impedire l'uso di fondi federali per programmi di riduzione del danno, come i siti di iniezione controllata. Il documento, intitolato "Ending Crime and Disorder on America's Streets", affida nuovi poteri al procuratore generale e impone agli stati misure più dure, inclusi trasferimenti forzati in centri di cura. L'iniziativa ha già sollevato un'ondata di critiche da parte delle associazioni per i diritti civili e delle organizzazioni che si occupano di homeless.