Trump pattuglierà le strade di Washington con la polizia

Nelle ultime settimane il presidente aveva dichiarato che la capitale fosse più pericolosa di Bogotà

21 Ago 2025 - 23:48
Donald Trump in versione sceriffo: il presidente, infatti, ha annunciato che intende unirsi alle forze dell'ordine nelle strade di Washington. "Credo che uscirò con la polizia e, naturalmente, con l'esercito", ha detto il presidente in un'intervista con il conduttore radiofonico Todd Starnes. Un alto funzionario della Casa Bianca ha affermato che i dettagli sono ancora in fase di definizione

Trump ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dell'aumento della criminalità, in particolare quella delle bande giovanili. "Avremo la più bella capitale del mondo", ha detto parlando alla polizia e ai soldati della Guardia nazionale nel quartiere di Anacostai, sud est di Washington. 

Il presidente ha dichiarato, nelle ultime settimane, che Washington è più pericolosa di Bogotà e che anche altre città statunitensi, come Chicago e New York, sono un disastro.

