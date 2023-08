Usa, Trump anche per le nuove accuse si dichiara non colpevole

Per l'ex presidente si tratta della seconda dichiarazione di non colpevolezza in 24 ore .

Donald Trump si è dichiarato non colpevole delle nuove accuse avanzate nei suoi confronti per l'incriminazione delle carte segrete a Mar-a-Lago .

La dichiarazione di non colpevolezza è contenuta negli atti presentati al tribunale federale della Florida di Fort Pierce, con i quali l'ex presidente ha anche indicato che giovedì non sarà fisicamente presente in aula per la lettura formale delle nuove accuse. Le nuove imputazioni riguardano il presunto tentativo da parte di due dipendenti di Trump, Carlos De Oliveira e Walt Nauta di cancellare, su ordine del tycoon, le registrazioni delle telecamere di sicurezza a Mar-a-Lago, dopo che il dipartimento di Giustizia aveva chiesto la consegna dei file.