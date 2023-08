Assalto al Congresso, Trump si dichiara non colpevole | Prossima udienza il 28 agosto

Donald Trump si è dichiarato "non colpevole" delle accuse di cospirazione e intralcio alla giustizia emesse nei suoi confronti nel quadro delle indagini sul tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

L'ex presidente è comparso in tribunale a Washington nell'udienza in cui è stato formalmente incriminato per la terza volta. Prossima udienza fissata per il 28 agosto.