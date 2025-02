Venezia, in un video Trump Junior va a caccia di specie protette in laguna

Su un sito specializzato americano, "The global hunt for adventure", è stato dunque pubblicato nei giorni scorsi un video che riprende, con tanto di intervista, Trump Junior attorniato da quaglie e anatre. "Le diverse scene di caccia nella laguna di Venezia, verosimilmente sono state girate recentemente in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia - ha sottolineato Zanoni -, in un'area che è tutelata dalle norme europee e fa parte di un sito della Rete Natura 2000 dell'Ue, come Zona speciale di conservazione denominata laguna medio-inferiore di Venezia". Il filmato mostra alcune persone, tra le quali, come evidenziato da apposita didascalia, appare anche Donald Trump Junior. "In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, un'anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine", ha proseguito Zanoni, che ricorda come sia vietata la caccia per i non residenti in Italia.