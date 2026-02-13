Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente

Il previsto dispiegamento della USS Gerald R. Ford in Medio Oriente arriva dopo che Trump, solo pochi giorni fa, aveva lasciato intendere che fosse imminente un altro round di colloqui con gli iraniani. Tali negoziati non si sono concretizzati, poiché uno dei massimi funzionari della sicurezza di Teheran ha visitato l'Oman e il Qatar questa settimana e ha scambiato messaggi con gli intermediari statunitensi.