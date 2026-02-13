Trump invia una seconda portaerei in Medio Oriente
Con l'avvicinarsi della Uss Gerald R. Ford, la nave Usa più grande del mondo, sale la tensione in Iran
© Afp
La più grande portaerei del mondo ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei piani, mentre il presidente americano Donald Trump valuta l'opportunità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran. Lo riportano i media Usa. Lo spostamento della Uss Gerald R. Ford, reso nota per la prima volta dal New York Times, porterà a due le portaerei nella regione, mentre Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. La Uss Abraham Lincoln e i suoi cacciatorpediniere lanciamissili sono arrivati in Medio Oriente più di due settimane fa.
Le anticipazioni su Truth
Lo stesso presidente americano aveva rilanciato sul suo social network Truth l'articolo del Wall Street Journal, dove si affermava che gli Usa starebbero preparando l'invio di una seconda portaerei in Medio Oriente dopo la USS Abraham Lincoln. L'articolo citava tre funzionari americani informati sul dossier che spiegavano come servirebbero comunque circa due settimane dall'eventuale via libera da parte di Trump.
Il previsto dispiegamento della USS Gerald R. Ford in Medio Oriente arriva dopo che Trump, solo pochi giorni fa, aveva lasciato intendere che fosse imminente un altro round di colloqui con gli iraniani. Tali negoziati non si sono concretizzati, poiché uno dei massimi funzionari della sicurezza di Teheran ha visitato l'Oman e il Qatar questa settimana e ha scambiato messaggi con gli intermediari statunitensi.