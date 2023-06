Trump incriminato, sono 37 i capi d'imputazione | L'accusa: "Ha conservato documenti con segreti nucleari"

Dai documenti depositati dal procuratore speciale Jack Smith emerge che fra le carte top secret sequestrate dall'Fbi a casa di Trump a Mar-a-Lago c'erano anche i dettagli sulle capacità nucleari di paesi stranieri. E' accusato di aver fornito dettagli su un "piano di attacco" del Pentagono e aver condiviso mappe segrete sull'operazione militare. "Trump ha mostrato e descritto un 'piano di attacco' che ha detto era stato preparato per lui dal Dipartimento della Difesa. Trump ha detto" alle persone che erano con lui a Bedminster, New Jersey, nel luglio del 2021, che il "piano era confidenziale e segreto".

"Chiese al suo assistente di distruggere i documenti"

Secondo l'accusa, inoltre, Trump chiese al suo assistente Walt Nauta di nascondere all'Fbi "o distruggere" i documenti classificati che erano stati richiesti. Anche Nauta è stato incriminato nel caso con un capo d'imputazione. Proprio Nauta, nel dicembre del 2021 avrebbe trovato dei documenti riservati sparsi sul pavimento di un magazzino di Mar-a-Lago dove si trovavano alcuni degli scatoloni. Avrebbe fotografato i documenti e inviato le immagini a un altro collaboratore di Trump, spiegando: "Ho aperto la porta e mi sono trovato davanti questo". I documenti classificati sarebbero stati nascosti in una sala da ballo, dentro una doccia e in una camera da letto. Le accuse sono contenute in 49 pagine, nelle quali l'ex presidente è accusato di dichiarazioni false, cospirazione e ostacolo alla giustizia.