Media Usa: "Trump nel suo fortino a Bedminster circondato dai fedelissimi"

Donald Trump è nel "fortino" della sua residenza a Bedminster, in New Jersey, con i suoi fedelissimi e accerchiato dai suoi legali in attesa di una possibile incriminazione sulle carte segrete trovate a Mar-a-Lago.

Lo riporta la Cnn, citando alcune fonti secondo cui i più stretti consiglieri dell'ex presidente americano ritengono un'incriminazione vicina. Al momento non c'è alcuna certezza sui tempi, ma le indicazioni più recenti sembrano indicare che l'indagine del procuratore speciale Jack Smith sia in via di conclusione.