Mondo
nella città sale la tensione

Trump invia 300 membri della Guardia nazionale a Chicago

05 Ott 2025 - 06:31
© Ansa

© Ansa

Il presidente Usa Donald Trump ha autorizzato l'invio di 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, contro la volontà del governatore dell'Illinois. Lo ha annunciato la Casa Bianca, mentre sale la tensione nella città e alla sua periferia per i raid degli agenti federali contro gli immigrati illegali. Una donna è stata ferita da colpi d'arma da fuoco sparati dai poliziotti governativi durante un'operazione di controllo nel quartiere Brighton Park. "In mezzo a continue rivolte violente e all'illegalità, che i leader locali come Pritzker si sono rifiutati di fermare, il presidente Trump ha autorizzato 300 membri della Guardia Nazionale per proteggere gli agenti e le proprietà federali", ha dichiarato Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca. "Il presidente Trump non volterà lo sguardo di fronte all'illegalità che affligge le città americane".

usa
donald trump

