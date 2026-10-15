Fort Hood, Donald Trump conferma la fucilazione del killer | Ma "non sarà in streaming"

La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.