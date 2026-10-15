L'annuncio aveva generato polemiche

Fort Hood, Donald Trump conferma la fucilazione del killer | Ma "non sarà in streaming"

Il presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato sul suo social Truth. Nei giorni scorsi un gruppo di 72 militari aveva chiesto la cancellazione del piano

15 Ott 2026 - 16:23
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© Afp

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La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.

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