Fort Hood, Donald Trump conferma la fucilazione del killer | Ma "non sarà in streaming"
Il presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato sul suo social Truth. Nei giorni scorsi un gruppo di 72 militari aveva chiesto la cancellazione del piano
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La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Morirà, come previsto, davanti a un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona, se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione", ha scritto Trump.