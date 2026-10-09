Dall’esecuzione fallita di Pike allo streaming di Hasan: così la pena capitale diventa uno show

I precedenti delle iniezioni letali "critiche"- Il 30 settembre, in Tennessee, Christa Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata nello Stato da oltre due secoli. Cinquant'anni, condannata a morte per l’omicidio di Colleen Slemmer, una studentessa di 19 anni uccisa nel 1995, Pike è sopravvissuta alla procedura: le sono state somministrate due dosi di pentobarbital, ma la morte non è sopraggiunta. La vicenda fece molto discutere riportando l’attenzione sui problemi legati alle iniezioni letali, considerate per lungo tempo il metodo più controllato e meno traumatico per eseguire una condanna a morte. Ma le difficoltà nell’accesso alle vene, i dubbi sui farmaci e la segretezza dei protocolli hanno già provocato in passato esecuzioni interrotte o caratterizzate da prolungate sofferenze. Tra i casi più noti c’è quello di John Wayne Gacy, il serial killer condannato per l’omicidio di 33 ragazzi e giovani uomini, giustiziato in Illinois nel maggio 1994. Anche la sua esecuzione non fu priva di problemi: un malfunzionamento dell’apparecchiatura che somministrava uno dei farmaci provocò un ritardo nella procedura. Anche questo divenne un caso mediatico. Vent'anni dopo, nell'aprile 2014, Clayton Lockett, in Oklahoma, portò nuovamente sotto i riflettori le criticità dell’iniezione letale. Dopo la somministrazione dei farmaci, Lockett cominciò a muoversi e a mostrare segni di sofferenza. Le autorità tentarono di interrompere la procedura, ma l’uomo morì per un attacco cardiaco circa 40 minuti dopo l'inizio dell'esecuzione. Le testimonianze raccolte e i dubbi sul funzionamento dell’iniezione alimentarono una nuova controversia sull’affidabilità del metodo e sulle garanzie offerte ai condannati. Un altro precedente significativo è quello di Thomas Eugene Creech, uno dei detenuti da più tempo nel braccio della morte americano. Nel febbraio 2024, in Idaho, il tentativo di eseguire la sua condanna fu interrotto dopo che il personale non riuscì a predisporre una linea endovenosa funzionante. Il caso riaccese le polemiche sulla segretezza che circonda l’approvvigionamento dei farmaci e sulle informazioni rese disponibili al pubblico riguardo alle procedure