Usa, caso Christa Pike: si dimette il capo delle prigioni del Tennesse Frank Strada
La conferma è arrivata dal governatore Bill Lee ed è emerso che nel passato di Strada ci sono altri quattro casi di esecuzioni non riuscite
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Frank Strada fa un passo indietro. Negli Usa, il capo delle prigioni del Tennessee, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Chista Pike. A confermarlo è il governatore Bill Lee che ha detto: "Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile. Ho accettato la sua decisione di lasciare l'incarico e gli sono grato per l'impegno a garantire una transizione senza intoppi ai vertici del dipartimento".
Sospese le prossime esecuzioni
Inoltre, sempre il governatore Lee ha deciso di sospendere tutte le prossime esecuzioni e ordinato un'indagine indipendente sul fallito tentativo di uccidere Pike con le iniezioni letali. Strada, si è scoperto dopo l'esecuzione fallita della donna, aveva alle spalle altre quattro esecuzioni con esito negativo in altrettanti anni in due Stati. Secondo gli avvocati specializzati in casi di pena capitale, nelle cinque esecuzioni problematiche avvenute sotto la direzione di Strada ci sarebbero tra cui la prolungata sofferenza dei condannati e procedure di iniezione non chiare.