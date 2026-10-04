Usa, caso Christa Pike: si dimette il capo delle prigioni del Tennesse Frank Strada

Frank Strada fa un passo indietro. Negli Usa, il capo delle prigioni del Tennessee, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Chista Pike. A confermarlo è il governatore Bill Lee che ha detto: "Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile. Ho accettato la sua decisione di lasciare l'incarico e gli sono grato per l'impegno a garantire una transizione senza intoppi ai vertici del dipartimento".