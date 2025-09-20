Trump: gli Usa hanno colpito una nave che trasportava droga, 3 morti

In questo mese è il terzo attacco mortale sferrato dalle forze armate statunitensi contro una presunta nave adibita al traffico di droga
© Ansa
"Su mio ordine, il segretario alla Guerra ha autorizzato un attacco cinetico letale contro un'imbarcazione affiliata a un'Organizzazione Terroristica Designata impegnata nel narcotraffico nell'area di responsabilità del Comando Meridionale degli Stati Uniti". Lo ha annunciato su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione stava trasportando narcotici illeciti e che stava transitando lungo una nota rotta del narcotraffico diretta ad avvelenare gli americani", ha spiegato.
"L'attacco ha ucciso 3 narcoterroristi di sesso maschile a bordo dell'imbarcazione, che si trovava in acque internazionali. Nessuna forza statunitense è rimasta ferita in questo attacco. Smettete di vendere fentanil, narcotici e droghe illegali in America, e di commettere violenza e terrorismo contro gli americani!", ha aggiunto.
E' il terzo attacco mortale sferrato dalle forze armate statunitensi contro una presunta nave adibita al traffico di droga questo mese. Trump non ha fornito dettagli più precisi sulla posizione dell'attacco. In precedenza, gli Usa avevano colpito due imbarcazioni provenienti dal Venezuela.
