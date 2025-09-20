Trump: gli Usa hanno colpito una nave che trasportava droga, 3 morti

"Su mio ordine, il segretario alla Guerra ha autorizzato un attacco cinetico letale contro un'imbarcazione affiliata a un'Organizzazione Terroristica Designata impegnata nel narcotraffico nell'area di responsabilità del Comando Meridionale degli Stati Uniti". Lo ha annunciato su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "L'intelligence ha confermato che l'imbarcazione stava trasportando narcotici illeciti e che stava transitando lungo una nota rotta del narcotraffico diretta ad avvelenare gli americani", ha spiegato.