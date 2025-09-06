Tensione Usa-Venezuela, Maduro pronto “alla lotta armata” e Trump minaccia abbattimenti di jet

La tensione si è accesa quando due caccia F-16 venezuelani hanno sorvolato a distanza ravvicinata la USS Jason Dunham, nave da guerra americana impegnata in operazioni di pattugliamento nel Mar dei Caraibi. Secondo funzionari del Pentagono, non è stato possibile stabilire se i velivoli fossero armati, ma il gesto è stato giudicato "altamente provocatorio". Il presidente Trump, intervenuto subito dopo l'episodio, ha dichiarato che qualsiasi aereo che minacciasse la sicurezza delle forze statunitensi sarebbe stato abbattuto. Una presa di posizione che ha immediatamente innalzato il livello di allerta tra i due Paesi.