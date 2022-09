Traffico di migranti, dalla Turchia in Unione europea con jet privati: 5 arresti

Avrebbero utilizzato jet privati in partenza dalla Turchia per far arrivare in Italia e in altri Paesi europei clandestini di origine principalmente kurda o irachena facendosi pagare 10mila euro a viaggio.

Il mandato d'arresto è stato emesso dalla polizia belga per cinque persone: un italiano residente a Roma e quattro egiziani, di cui tre residenti in Italia e uno in Belgio. Coinvolta anche una donna tunisina residente a Bruxelles. Altri due stranieri sono ricercati.