In Giappone i videogiochi entrano nelle case di riposo | Tekken 8 brevetta il torneo per "senior"

Dimenticate il burraco o i corsi di cucito. Nei centri per anziani del domani forse ci saranno (anche) i videogiochi. In Giappone già sono in atto esperimenti del genere, che provano a sfruttare le sfide al joypad per favorire l'aggregazione di persone over 60, ma non ci si ferma certo qui. Nel Paese del Sol Levante esistono associazioni che provano ad alzare ancora di più l'asticella, come la Care Esports. Sono proprio i membri di quest'ultima realtà infatti i promotori di un ormai tradizionale torneo multiplayer competitivo, in cui giocatori "non proprio di primissimo pelo" si sfidano ogni anno con un titolo diverso. Quest'anno il videogioco scelto è stato Tekken 8, ultima incarnazione della leggendaria saga di picchiaduro uno contro uno che ha fatto la fortuna di Playstation e che è ormai in giro anche lei da più di trent'anni. Insomma, un videogioco "senior" perfetto per mettere alla prova giocatori "stagionati", che magari avevano già provato a tirare pugni nei panni di Jin Kazama quando il primo capitolo furoreggiava nelle tantissime sale giochi disseminate in tutto il Giappone. Bisogna ricordare infatti che quella che per noi risulta una bizzarra iniziativa può apparire estremamente normale in un Paese dove la tecnologia, anche nella sua estensione più ludica, viene abbracciata senza diffidenza a qualunque età. D'altra parte, come ricordano diversi studi tra cui quello condotto presso l'Università di San Francisco un paio di anni fa, i videogiochi possono rappresentare un vero e proprio elisir di lunga vita contro l'invecchiamento. L’attività joystick alla mano avrebbe infatti benefici sulla memoria a breve e lungo termine, oltre che sull'attenzione selettiva.