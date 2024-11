In Giappone un cittadino statunitense di 65 anni è stato arrestato per aver vandalizzato il santuario Meiji Jingu di Tokyo, incidendo lettere su un portale torii in legno con le proprie unghie. L'uomo arrestato, Steve Hayes, era giunto in Giappone come turista lunedì assieme alla propria famiglia. Il personale del tempio ha notato le iniziali incide sul legno nel pomeriggio di martedì, e la polizia di Tokyo ha arrestato l'uomo il giorno successivo.