Tifone Ragasa, 14 morti e 124 dispersi a Taiwan: paura in Cina e Hong Kong | Venti a quasi 200 km/h, crolla barriera lacustre e causa tsunami

Il super tifone Ragasa, uno dei più potenti degli ultimi anni, ha travolto l'Asia orientale con venti che hanno sfiorato i 195 chilometri orari e piogge torrenziali. A Taiwan il bilancio è già drammatico: 14 morti, 124 dispersi e oltre 7.600 evacuati. La situazione più critica è nella contea orientale di Hualien, dove il collasso di una barriera lacustre ha provocato un'ondata improvvisa che ha distrutto un ponte e sommerso intere strade a Guangfu. In alcune zone l'acqua è salita fino al secondo piano delle abitazioni, costringendo decine di famiglie a rifugiarsi ai piani alti in attesa dei soccorsi.

Il tifone aveva già colpito duramente le Filippine, causando almeno 4 vittime e inondazioni diffuse nell'isola settentrionale di Luzon. Ora si sposta verso la Cina meridionale, dove le autorità hanno ordinato la chiusura di scuole, fabbriche e trasporti in numerose città del Guangdong. Hong Kong è stata investita da onde alte quanto lampioni, con passeggiate marittime allagate, centinaia di alberi abbattuti e i cittadini costretti a restare in casa.