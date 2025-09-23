Logo Tgcom24
allerta massima

Cina, Shenzhen si prepara all'arrivo del super tifone Ragasa: residenti sigillano porte e finestre

Chiuse scuole e aziende di diverse città; cancellati numerosi voli

23 Set 2025 - 14:55
01:02 

 Le città meridionali della Cina stanno aspettando l'arrivo del super tifone Ragasa che he ha già causato la morte di tre persone e lo sfollamento di migliaia di altre nelle Filippine. Chiuse scuole e aziende e cancellati diversi voli. Nelle immagini la città cinese di Shenzhen: i residenti hanno posizionato sacchi di sabbia e barriere alle loro porte, mentre altri hanno sigillato finestre e porte in vetro con del nastro adesivo per proteggersi dai forti venti.

