ThyssenKrupp, media: uno dei manager condannati si presenta in un carcere tedesco

Uno dei due manager di ThyssenKrupp, condannati per il rogo in cui morirono sette operai nel 2007, si è presentato in carcere per iniziare il periodo di detenzione così come da "richiesta formale" del tribunale di Essen. Lo riferiscono i media tedeschi, tuttavia non specificando se si tratti di Harald Espenhahn, ex amministratore delegato dello stabilimento piemontese, o di Gerald Priegnitz, ex dirigente finanziario.