La Thailandia sospende l'accordo di pace con la Cambogia

La Thailandia ha sospeso l'attuazione dell'accordo di pace con la Cambogia, mediato e annunciato a luglio dal presidente americano Donald Trump. La contesa si è riaccesa dopo l'inasprimento delle tensioni al confine, dove l'esplosione di una mina ha provocato il ferimento di due soldati in pattuglia. L'incidente è avvenuto in un'area di frontiera considerata ad alto rischio per la presenza di ordigni inesplosi risalenti a vecchi conflitti.