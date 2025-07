Thailandia-Cambogia, scontri a fuoco per il secondo giorno consecutivo lungo la zona di confine contesa | Bangkok: "Rischio guerra"

Lo scontro vero e proprio tra le due Forze armate è iniziato alle prime ore di giovedì. Le versioni dei fatti sono contrastanti: stando a quella di Bangkok, sei soldati cambogiani, uno dei quali armato di lanciarazzi, si sarebbero avvicinati alla frontiera e non avrebbero riposto all'alt intimato dalle forze thailandesi. Anzi, avrebbero aperto il fuoco dando il via a una sparatoria rapidamente allargatasi. Da Phnom Penh hanno fatto sapere invece che i militari cambogiani avrebbero agito per "autodifesa", in risposta a un'incursione "ingiustificata" dei thailandesi.