Thailandia-Cambogia, scontri a fuoco nella zona contesa: morti e feriti | Bangkok chiude il confine terrestre

Scontri a fuoco si sono verificati in mattinata tra soldati thailandesi e cambogiani in una zona di confine contesa tra i due Paesi asiatici, che hanno ridotto le loro relazioni diplomatiche in seguito a una disputa in rapida escalation. Alcuni video registrati dal lato thailandese mostrano persone fuggire dalle loro case e nascondersi in bunker mentre si sentono esplosioni. Gli scontri sono scoppiati in una zona dove sorge l'antico tempio di Prasat Ta Muen Thom, lungo il confine. Sia la Thailandia che la Cambogia hanno accusato l'esercito dell'altro Paese di aver sparato per primo.