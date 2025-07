Tregua tra Thailandia e Cambogia: oltre 260mila sfollati, ora si punta alla pace

I combattimenti, iniziati con l'esplosione di una mina che ha ferito cinque soldati thailandesi, hanno rapidamente degenerato in scontri a fuoco e bombardamenti lungo la linea di confine. Secondo fonti ufficiali, le vittime accertate sono almeno 35, mentre gli sfollati superano i 260mila. In diverse province cambogiane e thailandesi sono stati allestiti campi di accoglienza. Le testimonianze raccolte nei centri di evacuazione raccontano di famiglie in fuga sotto il fuoco, costrette ad abbandonare tutto nel giro di poche ore. "Non voglio più scappare, voglio solo tornare a casa", ha dichiarato una donna rifugiata nella provincia di Siem Reap.