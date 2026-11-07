Texas, il nuovo procuratore generale è il compositore di "Dragon Ball Z"

"Se siete cresciuti guardando Dragon Ball Z, forse mi conoscete meglio di quanto pensiate: ho composto le colonne sonore di 67 episodi e cinque film, e mi sono divertito moltissimo a farlo", ha scritto Johnson, 58 anni, in un post su Facebook. La serie racconta le avventure di un gruppo di esperti di arti marziali impegnati a difendere la Terra da invasori spaziali, mostri e altre minacce. "All'epoca avevo un figlio di un anno; ricordo che se lo tenevo sulle ginocchia mentre sullo schermo esplodeva di tutto, lui esclamava: 'Oh, papà, Goku!'", ha raccontato. Il lavoro sulla serie e sui film risale agli anni Duemila, prima che Johnson entrasse stabilmente nella vita politica.