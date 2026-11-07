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Texas, il nuovo procuratore generale è il compositore di "Dragon Ball Z"

Prima della carriera politica ha firmato le musiche di 67 episodi e cinque film della versione inglese dell'anime

07 Nov 2026 - 10:20
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Una vittoria elettorale con un passato decisamente insolito. Il democratico Nathan Johnson è stato eletto nuovo procuratore generale del Texas, battendo il repubblicano Mayes Middleton. Ma a far parlare di lui, oltre al risultato politico, è soprattutto la sua precedente carriera da compositore: Johnson ha infatti lavorato alle musiche della versione in inglese di "Dragon Ball Z", uno degli anime giapponesi più popolari al mondo. Con la sua elezione, Johnson diventerà il primo democratico a ricoprire l'incarico dal 1999, quando terminò il mandato di Dan Morales. 

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Le musiche di 67 episodi e cinque film

 "Se siete cresciuti guardando Dragon Ball Z, forse mi conoscete meglio di quanto pensiate: ho composto le colonne sonore di 67 episodi e cinque film, e mi sono divertito moltissimo a farlo", ha scritto Johnson, 58 anni, in un post su Facebook. La serie racconta le avventure di un gruppo di esperti di arti marziali impegnati a difendere la Terra da invasori spaziali, mostri e altre minacce. "All'epoca avevo un figlio di un anno; ricordo che se lo tenevo sulle ginocchia mentre sullo schermo esplodeva di tutto, lui esclamava: 'Oh, papà, Goku!'", ha raccontato. Il lavoro sulla serie e sui film risale agli anni Duemila, prima che Johnson entrasse stabilmente nella vita politica. 

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