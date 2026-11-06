DOPO IL GIOVEDI' NERO

Usa, Trump: "A Wall Street una delle giornate peggiori della storia per via delle elezioni"

"C'è voluto un impegno enorme per raggiungere livelli mai visti prima e poi è successo questo", ha affermato il tycoon

06 Nov 2026 - 06:38
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© Afp

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"Il mercato azionario ha vissuto una delle peggiori giornate della storia in seguito ai risultati delle elezioni. È davvero triste assistere a tutto questo!". È quanto scritto dal presidente americano, Donald Trump, su Truth. "C'è voluto un impegno enorme per raggiungere livelli mai visti prima e poi è successo questo. Di conseguenza, i vostri piani pensionistici hanno subito un calo. Ricordate: non è colpa dei repubblicani, ma degli stupidi democratici", ha attaccato il presidente americano. "Non temete, però: in un modo o nell'altro, torneremo presto più grandi e più forti che mai. Rendiamo l'America di nuovo grande!", ha aggiunto.

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