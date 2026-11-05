Wall Street affonda e brucia 3.200 miliardi di dollari di valore. Un giovedì nero per la Borsa di New York che ha del tutto azzerato i forti guadagni registrati all'indomani delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, con gli investitori che hanno accelerato il loro allontanamento dai titoli tech per il timore di un rallentamento nell'espansione dei data center. L'indice Dow Jones ha lasciato sul terreno il 3,44% a 51.521,28 punti, l'S&P500 il 4,3% a 7.353,80 punti, il Nasdaq il 5,52% a 24.315,00 punti. I titoli legati al settore dell'IA hanno registrato un calo per il secondo giorno consecutivo sui timori che una vittoria schiacciante dei Democratici possa rallentare l'espansione dei data center.