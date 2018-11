Texas, due sposini si schiantano in elicottero subito dopo la festa di nozze

Avevano appena pronunciato il loro sì in uno splendido ranch in Texas , il luogo che avevano scelto per il loro matrimonio . Ma la loro felicità non è durata a lungo. Will Bayler e Bailee Ackerman sono saliti in elicottero tra gli applausi degli invitati al loro ricevimento da sogno e il velivolo si è schiantato poco dopo il decollo, a un paio di chilometri di distanza.

L'elicottero è caduto su una collina vicina e per Will e Bailee non c'è stato scampo, come anche per il pilota, Jerry. A dare la tragica notizia via Facebook è stato uno degli invitati al matrimonio, Eric Smith. L'incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte al termine di una festa da favola, con amici e parenti a fare i loro auguri ai due sposi mentre prendevano il volo dopo il giorno più bello della loro vita. E anche l'ultimo.



Lo schianto si è verificato appena fuori da Uvalde, in Texas, come ha confermato il nonno dello sposo, William Byler. L'elicottero è stato ritrovato nell'area di Chalk Bluff Park.



La tristezza dell'amico Eric - "Sono devastato - scrive l'amico, Eric Smith, sulla sua pagina Facebook -. Orribile notizia. Bailee Ackerman Byler, di Orangefield, e il suo William Troy Byler III di Belleville sono morti l'altra notte. Erano circondati da amici e parenti quando sono volati via in elicottero, dopo la loro festa. Lo schianto è avvenuto sul crinale di una collina a un miglio di distanza dal ranch di famiglia. Unitevi a noi con le vostre preghiere in questo tragico evento".