Primo indizio: a gennaio, le vendite di Tesla in Europa sono crollate a gennaio del 45 per cento, scendendo al di sotto della soglia dei 10 mila veicoli. Il dato diffuso proprio il 25 febbraio segna il passo rispetto al mercato elettrico in generale, che nel Vecchio continente è cresciuto del 34 per cento. Cioè, a gennaio le consegne di veicoli elettrici sono salite a 124.341 unità, per una quota di mercato del 15 per cento, secondo i dati dell’Associazione dei costruttori europei.