Terremoto Turchia e Siria, è allarme "epidemia sismica" | Ecco di cosa si tratta e quanto potrebbe durare

Il Sud della Turchia e il Nord della Siria sono stati devastati da due scosse di terremoto che hanno raggiunto rispettivamente la magnitudo di 7.8 e 7.5 della scala Richter.

Si tratta di un fenomeno di grande intensità che secondo gli esperti non ha ancora liberato tutta l'energia accumulata: lo sciame sismico potrebbe continuare a lungo. Ecco perché si parla di una sorta di "epidemia sismica" prolungata che - come è avvenuto in altre situazioni analoghe - potrebbe proseguire per giorni, mesi o addirittura per anni.