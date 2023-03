Terremoto Turchia, a un bimbo va il nome "SergioMattarella" | I genitori: "È un grazie all'Italia per gli aiuti ricevuti"

"SergioMattarella" nasce in Turchia

Il bimbo è nato lo scorso 16 marzo vicino ad Antiochia. La ragione per la quale la sua mamma e il suo papà hanno scelto per lui un nome così insolito, di un capo di Stato straniero, è chiara: volevano esprimere gratitudine alla nazione che hanno sentito più vicina nei giorni successivi al catastrofico sisma. A darne notizia Salvatore Piazza, medico di Palermo che da anni lavora a Torino e che dal 4 al 18 marzo ha preso parte alla missione in soccorso delle popolazioni, organizzata dalla Maxiemergenza Regione Piemonte diretta dal dottor Mario Raviolo, team leader dell'ospedale da campo "Nicola Tommasoni".