Terremoto in Turchia, bimbo di 8 anni e bimba di 18 mesi salvati rispettivamente dopo 52 e 56 ore

In Siria una bambina è stata salvata dopo 40 ore - Un altro salvataggio che sa di miracolo è quello di una bambina di circa 8 anni salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, una città nel nord-ovest della Siria. In un video si vede il recupero da parte dei soccorritori della bambina con gli occhi sbarrati per lo shock ma in buone condizioni di salute.

"Un altro miracolo, una bambina salvata dopo più di 40 ore in cui era rimasta intrappolata sotto le macerie della sua casa nella città di Salqin, nella regione di Idlib", ha scritto l'organizzazione umanitaria di protezione civile Caschi bianchi, attiva nel nord-est della Siria controllato dall'opposizione, pubblicando il video dell'operazione sul proprio account Twitter.