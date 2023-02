Terremoto Turchia-Siria, "oltre 7.800 morti": devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti

L'ultimo bilancio delle vittime del catastrofico terremoto in Turchia e in Siria ha superato quota 7.800. Lo riporta il quotidiano britannico The Guardian. In Turchia è stato confermato che 5.894 persone sono rimaste uccise, mentre 1.932 persone sono morte in Siria, per un totale di 7.826 vittime.