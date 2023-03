Sisma Turchia, Erdogan: il bilancio ha superato le 46mila vittime

Per il sisma in Turchia sono almeno 46.104 le persone che hanno perso la vita.

Lo ha reso noto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. Secondo la Ong Osservatorio siriano sui diritti umani, in Siria quasi 7mila persone sono morte per il terremoto del 6 febbraio, dato che porta il bilancio complessivo delle vittime tra i due Paesi a quasi 53mila.