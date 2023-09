Terremoto in Marocco, in arrivo le squadre di soccorso di quattro Paesi

Fotogallery - Il maltempo mette in ginocchio la Grecia, strade come fiumi

Si scava a mani nude tra le macerie in Marocco in cerca di superstiti del terribile terremoto che ha provocato 2.122 morti secondo l'ultimo bilancio e circa 2.400 feriti gravi.

A supportare le squadre di ricerca marocchine, sono in arrivo anche quelle di Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi. La terra intanto continua a tremare e migliaia di persone hanno trascorso la loro terza notte all'aperto. Disperato il sindaco di Ighil, 4mila abitanti, epicentro del sisma a 70 chilometri da Marrakech: "Non trovo nessuno vivo, i soccorsi non riescono ad arrivare". Ancora bloccati i turisti italiani sull'Atlante.