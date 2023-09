Terremoto in Marocco, notte in strada per migliaia di persone

Dopo il terremoto in Marocco, che ha ucciso almeno 2.012 persone mentre altre 2.059 sono rimaste ferite, migliaia di cittadini hanno trascorso la notte in strada per paura di nuove scosse.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità oltre 300.000 persone sono state colpite dalle forti scosse in tutto il Paese. I media locali hanno riferito che si è trattato del più forte sisma mai registrato nel Paese, con una magnitudo di 7 gradi Richter.