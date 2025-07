Almeno due persone sono morte in Guatemala a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 registrata alle 15:41 di ieri ora locale (le 23:41 in Italia) nel sud del Paese. Il sisma ha avuto ipocentro a soli 9 km di profondità ed epicentro vicino San Vicente Pacaya nel dipartimento di Escuintla. Le vittime, a quanto pare, erano in auto e sono state sepolte da una frana. In tutto sono state registrate tre forti scosse nella zona, avvertite anche nel vicino El Salvador.