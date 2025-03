Terremoto Myanmar, l'Oms: "Servono 8 milioni di dollari" | Dichiarata una settimana di lutto nazionale

L'Oms ha poi sottolineato che tre ospedali sono stati completamente distrutti dal sismae 22 danneggiati in modo grave. "La portata dei decessi e dei feriti non è ancora del tutto chiara e si prevede che i numeri aumenteranno", ha riferito l'agenzia delle Nazioni Unite. "La devastazione causata dal terremoto ha sopraffatto le strutture sanitarie nelle aree colpite, che stanno lottando per gestire l'afflusso di feriti. C'è un urgente bisogno di cure chirurgiche e per traumi, trasfusioni di sangue, anestetici, medicine essenziali e supporto per la salute mentale". Sono ora presenti sul posto squadre di soccorso internazionali provenienti da diversi Paesi tra cui Russia, Cina e India.