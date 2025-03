Birmania, perché il terremoto è stato così devastante anche oltre confine: cosa sappiamo

La Birmania si trova in una delle aree più sismiche del pianeta, proprio dove enormi pezzi della crosta terrestre, chiamati placche, si sfregano tra loro. La faglia di Sagaing, una lunga crepa che attraversa Myanmar da nord a sud per oltre 1.200 chilometri, è il punto critico di questo sistema. Qui la placca indiana e la microplacca della Birmania si spostano lentamente l'una accanto all'altra, muovendosi di circa due centimetri all'anno. Col tempo, questa pressione si accumula come in una molla. Quando si rompe, come è successo il 28 marzo 2025, l'energia liberata scuote l'intera faglia. Gli scienziati avevano previsto che un fenomeno del genere sarebbe potuto accadere a breve: era da un po' infatti che la "molla" non si "scaricava" con un terremoto forte. Il che ha reso le ultime scosse particolarmente violente.