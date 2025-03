Terremoto nel Sud-Est Asiatico, in Birmania il bilancio sale a oltre mille morti | Gli Usa: "Possibili più di 10mila vittime"

Le scosse sono state così potenti da seminare il terrore a mille chilometri dall'epicentro, tra milioni di abitanti di Bangkok, dove i terremoti vengono raramente avvertiti. I soccorritori si sono alternati nella ricerca dei sopravvissuti per tutta la notte tra le macerie di un edificio di 30 piani in costruzione, crollato in pochi secondi a causa delle scosse. Il crollo ha travolto decine di lavoratori, intrappolati in una montagna di macerie e travi d'acciaio deformate.